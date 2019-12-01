Reportan explosión en gasera de Coacalco, Estado de México

Reportan explosión en gasera de Coacalco, Estado de México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 10:18:50
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Coacalco, Estado de México, a 13 de octubre 2026.- Se registró una explosión en una gasera ubicada en el municipio de Coacalco, Estado de México.

De acuerdo con los primeros reportes el estallido se registró poco después de las 8:00 horas en la colonia Loma Bonita.

Según Ali Morales, coordinador de Protección Civil de Coacalco, el incidente fue provocado por una acumulación de gas en una pipa, que afectó a una segunda unidad.

Sin embargo, el funcionario municipal aseguró que solamente se registraron daños materiales y la mencionó que la situación fue controlada de inmediato.

“Está totalmente controlado, al 100 por ciento. Gracias a Dios no hubo mayor problema; saldo blanco”, sostuvo.

Reportes extraoficiales señalan que en la explosión resultaron dañadas dos pipas, un automóvil y una cuatrimoto.

Más información de la categoria
Detienen a joven con 620 gramos de presuntos estupefacientes en Salamanca
Liberan a 32 manifestantes detenidos durante protestas por agua en Guadalajara
En Morelia, Michoacán detienen a presunta responsable de violación equiparada, abuso sexual y privación de la libertad
Reportan explosión en gasera de Coacalco, Estado de México
Más información de la categoria
Homicidios dolosos a nivel nacional caen 52% en dos años de gobierno de Sheinbaum, destaca SESNSP
¡El crimen dobló a la Fiscalía de Morelos!: Detienen a líder criminal y terminan entregándolo para rescatar a tres funcionarios
Michoacán: ¡Apatzingán arde y Fanny Arreola sonríe!; presume encuestas frente a balaceras, minas, dronazos, muertos y desplazados... y dice que va por la “continuidad"
¡Arde Morelos! Operativo contra líder criminal desata bloqueos, vehículos incendiados y caos en cuatro municipios; mueren dos policías