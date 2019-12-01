Reportan explosión en gasera de Coacalco, Estado de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 10:18:50

Coacalco, Estado de México, a 13 de octubre 2026.- Se registró una explosión en una gasera ubicada en el municipio de Coacalco, Estado de México.

De acuerdo con los primeros reportes el estallido se registró poco después de las 8:00 horas en la colonia Loma Bonita.

Según Ali Morales, coordinador de Protección Civil de Coacalco, el incidente fue provocado por una acumulación de gas en una pipa, que afectó a una segunda unidad.

Sin embargo, el funcionario municipal aseguró que solamente se registraron daños materiales y la mencionó que la situación fue controlada de inmediato.

“Está totalmente controlado, al 100 por ciento. Gracias a Dios no hubo mayor problema; saldo blanco”, sostuvo.

Reportes extraoficiales señalan que en la explosión resultaron dañadas dos pipas, un automóvil y una cuatrimoto.