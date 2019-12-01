En Morelia, Michoacán detienen a presunta responsable de violación equiparada, abuso sexual y privación de la libertad

En Morelia, Michoacán detienen a presunta responsable de violación equiparada, abuso sexual y privación de la libertad
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 10:29:32
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Morelia, Michoacán, a 13 de octubre 2026.- Iris Erandi “N”, quien es señalada de ser la presunta responsable de la comisión de los delitos de violación equiparada, abuso sexual y privación de la libertad, en agravio de dos adolescentes; hechos ocurridos en Morelia, fue aprehendida la víspera por personal de la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, se pudo conocer que el 5 de diciembre del 2025, las victimas U.R.B., y A.G.B.A de 15 y 16 años, respectivamente, acudieron al domicilio de la investigada a quien conocían por ser amiga de su mamá.

En un momento determinado, Iris Erandi “N” les dio a las víctimas unas bebidas, que, minutos más tarde les provocaron taquicardia, por lo que les ofreció descansar en el domicilio, instante que aprovechó para atacarles sexualmente y privarles de la libertad. 

Los hechos fueron de conocimiento del agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar y Género, y de Niñas, Niños y Adolescentes, que emprendió las actuaciones, mismas que permitieron establecer la identidad y posible relación de la investigada en este delito, por lo que fue solicitada ante un Juez de Control una orden de aprehensión.

Una vez otorgado el mandato judicial, elementos de la institución procedieron a su cumplimiento, logrando la detención de Iris Erandi “N”, quien será presentada ante la autoridad jurisdiccional, a efecto de que le sea resuelta su situación legal.

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