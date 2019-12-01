Tras cateos en el Tianguis Limonero de Múgica detienen a tres

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 18:58:01

Múgica, Michoacán, a 6 de marzo de 2026.- Como resultado de la cumplimentación de dos órdenes de cateo, en la zona conocida como “Tianguis Limonero”, en la localidad de Cuatro Caminos, municipio de Múgica la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en coordinación con la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) de la Guardia Civil, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), detuvieron a tres personas.

Sobre el particular se informó que dichas acciones operativas, realizadas como parte de los trabajos de investigación y combate a conductas delictivas en la región, fueron detenidas tres personas, identificadas como Martín "N", Eloísa "N" y Dania "N".

En los inmuebles cateados, el personal interinstitucional aseguró diversos indicios, entre ellos bolsas con una sustancia granulosa de color blanco presuntamente metanfetamina; hierba seca de color verde con las características propias de la marihuana; bolsas tipo ziploc; básculas; equipo de cómputo; módem; impresora de tickets; teléfonos celulares; documentación diversa; dinero en efectivo en moneda nacional; así como cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Las personas detenidas y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que continuará con las investigaciones correspondientes.