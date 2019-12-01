Ultiman a tiros a un adolescente en Apatzingán, Michoacán 

Ultiman a tiros a un adolescente en Apatzingán, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 18:47:43
Apatzingán, Michoacán, a 6 de marzo de 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un adolescente de 17 años, fue asesinado a balazos en la colonia Priísta de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la calle 16 de Septiembre de la referida colonia, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes al arribar encontraron a un individuo sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de quien fue identificado como Julio César T. A., de 17 años, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

