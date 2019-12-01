Prenden fuego a dos vehículos en la colonia Valle del Real de Celaya, Guanajuato; solamente hubo daños materiales

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 16:27:50

Celaya, Guanajuato, a 13 de octubre de 2025.- Derivado del incendio de dos vehículos en la colonia Valle del Real se registró un fuerte despliegue policiaco, dejando el saldo de pérdidas materiales y un gran susto de vecinos.

El suceso tuvo lugar poco antes de las 14:00 horas de este lunes en la calle Segundo Anillo Poniente, en donde se concentraron unidades de emergencias y policiacas tras recibir el reporte.

Al llegar localizaron una camioneta color envuelta en llamas, la cual fue perdida total y una segunda en color blanco.

Trascendió que posiblemente una de las camionetas pertenece a un elemento de Tránsito y Policía Vial, información que no fue confirmada.

Agentes de investigación Criminal y Peritos recopilaron la información y evidencias correspondientes para ser integradas a la carpeta de investigación, lo que aportará al esclarecimiento del caso.