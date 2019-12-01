Prenden fuego a dos vehículos en la colonia Valle del Real de Celaya, Guanajuato; solamente hubo daños materiales

Prenden fuego a dos vehículos en la colonia Valle del Real de Celaya, Guanajuato; solamente hubo daños materiales
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 16:27:50
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Celaya, Guanajuato, a 13 de octubre de 2025.- Derivado del incendio de dos vehículos en la colonia Valle del Real se registró un fuerte despliegue policiaco, dejando el saldo de pérdidas materiales y un gran susto de vecinos.

El suceso tuvo lugar poco antes de las 14:00 horas de este lunes en la calle Segundo Anillo Poniente, en donde se concentraron unidades de emergencias y policiacas tras recibir el reporte. 

Al llegar localizaron una camioneta color envuelta en llamas, la cual fue perdida total y una segunda en color blanco. 

Trascendió que posiblemente una de las camionetas pertenece a un elemento de Tránsito y Policía Vial, información que no fue confirmada. 

Agentes de investigación Criminal y Peritos recopilaron la información y evidencias correspondientes para ser integradas a la carpeta de investigación, lo que aportará al esclarecimiento del caso.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Segundo fin de semana de octubre, 17 asesinatos en Michoacán; La mitad de los homicidios, en Morelia
Un saldo de daños materiales, fue el que dejó una explosión de tanque de gas en vivienda de Apaseo el Grande, Guanajuato
Prenden fuego a dos vehículos en la colonia Valle del Real de Celaya, Guanajuato; solamente hubo daños materiales
Reportan desaparición del empresario Marco Antonio Mariño; fue visto por última vez en Reynosa, Tamaulipas
Más información de la categoria
Segundo fin de semana de octubre, 17 asesinatos en Michoacán; La mitad de los homicidios, en Morelia
Detienen a presunto homicida de policía en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México
Trump, Catar, Egipto y Turquía firman fin del conflicto bélico Israel-Gaza
Quedan en libertad esposa e hijo de "Lord Pádel" en el Estado de México
Comentarios