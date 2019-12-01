Un saldo de daños materiales, fue el que dejó una explosión de tanque de gas en vivienda de Apaseo el Grande, Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 16:38:01
Apaseo el Grande, Guanajuato, a 13 de octubre de 2025.- La explosión de un tanque de gas en la colonia Fuentes de Balvanera, dejó como saldo únicamente daños materiales, aunque causó pánico entre los vecinos y una fuerte movilización de cuerpos de emergencia.

El incidente se registró en una vivienda ubicada sobre la calle Cerrada Santiago del Estero, donde un fuerte estruendo alertó a los habitantes, quienes reportaron el hecho al sistema de emergencias 911.

Al sitio arribaron elementos de Bomberos, Protección Civil y paramédicos, quienes localizaron una vivienda con daños estructurales considerables. Las afectaciones se concentraron principalmente en bardas perimetrales, patios y un cuarto trasero que resultó parcialmente incendiado, por lo que fue declarado inhabilitado y acordonado por seguridad.

La onda expansiva alcanzó varias casas cercanas, motivo por el cual las autoridades realizaron un censo para evaluar los daños, detectando ventanas rotas, bardas colapsadas y techos con fisuras.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, aunque el estallido generó gran susto entre los vecinos, quienes salieron de sus viviendas ante el estruendo y el humo que se elevaba en la zona.

Las autoridades investigan las causas que originaron la explosión y reiteraron el llamado a la ciudadanía para revisar periódicamente las instalaciones de gas.

