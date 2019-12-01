Reportan desaparición de otra estudiante de la UAEM; es la segunda en menos de un mes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 08:57:52

Mazatepec, Morelos, a 5 de marzo 2026.- La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), dio a conocer la desaparición de Karol Toledo Gómez, de 18 años que es estudiante de la Escuela de Estudios Superiores (EES) de Mazatepec.

A través de un comunicado, la rectora hizo un llamado urgente a las autoridades de la entidad para que lleven a cabo acciones para la pronta localización de la joven.

“Extendemos nuestra solidaridad y acompañamiento a su familia en estos momentos de angustia e incertidumbre”, se apuntó en la nota de prensa.

De acuerdo con la ficha del protocolo ALBA, Karol Toledo Gómez tiene 18 años de edad y fue vista por última vez el 2 de marzo de 2026 en Mazatepec, Morelos.

Como particularidades físicas, la estudiante de la UAEM tiene una estatura de 1.48 metros y tiene el cabello rizado y largo.

Al momento de su desaparición, la joven vestía un pantalón de mezclilla azul, blusa con rayas y tenis del número 22.5.

Como señas particulares tiene un tatuaje en forma de corazón en la mano izquierda, además de un lunar del lado izquierdo de la cara.

Cabe mencionar que desaparición de Toledo Gómez ocurre a tan solo unos días del feminicidio de la también estudiante de la UAEM, Kimberly Joselin.