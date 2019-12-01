Nuevo caso de sarampión en Nuevo León; entidad suma 36 contagios en 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 07:58:36

Monterrey, Nuevo León, 5 de marzo del 2026.- Luego de seis días consecutivos sin nuevos contagios, autoridades federales confirmaron un caso adicional de sarampión en Nuevo León, con lo que el número de personas diagnosticadas con esta enfermedad en la entidad durante 2026 aumentó a 36.

El último reporte previo en el estado se había registrado el 25 de febrero, y entre el 26 de ese mes y el 3 de marzo no se habían notificado nuevos pacientes.

Sin embargo, el caso confirmado el 4 de marzo rompió esa racha y se convirtió en el primero detectado en marzo dentro del territorio nuevoleonés.

Si se toman en cuenta los registros de 2025 y lo que va de 2026, en Nuevo León se han presentado 971 casos sospechosos de sarampión, de los cuales 38 han sido confirmados: dos corresponden al año pasado y 36 al presente.

Con esta cifra acumulada, el estado se ubica en el lugar 19 a nivel nacional dentro del actual brote que afecta a varias regiones del país.

A nivel nacional, las autoridades sanitarias reportan hasta ahora 31 mil 728 casos probables y 12 mil 237 confirmados.

Del total, en 2025 se contabilizaron 15 mil 729 sospechosos y 6 mil 452 positivos, mientras que en lo que va de 2026 se han registrado 15 mil 999 posibles contagios y 5 mil 785 confirmaciones.

Si la tendencia continúa al mismo ritmo, especialistas estiman que en menos de una semana la cifra de contagios confirmados en 2026 podría superar la del año pasado, ya que actualmente la diferencia entre ambos periodos es de 667 casos.

Entre las entidades con mayor número de personas afectadas destaca Chihuahua, con 4 mil 520 contagios, seguido por Jalisco con 4 mil 66.

Más atrás aparecen Chiapas con 768, Ciudad de México con 448, Michoacán con 356 y Guerrero con 329 casos confirmados.