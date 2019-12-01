El fin de “El Mencho”: un dron, una cabaña, una mujer con dos menores y el operativo que lo acorraló en Tapalpa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 07:42:02

Tapalpa, Jalisco, 5 de marzo del 2026.- En el municipio de Tapalpa, Jalisco se desarrolló un operativo de inteligencia que puso fin a más de dos décadas de búsqueda contra Rubén Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Las investigaciones se centraron en el entorno familiar de Oseguera. El jueves 20 de febrero, personal de inteligencia detectó la llegada de una mujer a una cabaña en Tapalpa acompañada por dos menores.

Un día después, un dron captó a un hombre abrazándola, lo que permitió a los agentes concluir que se trataba del propio líder criminal. A partir de esa evidencia se definió el plan para intervenir el inmueble.

De acuerdo con reportes, la operación fue resultado de un trabajo coordinado entre autoridades de México y Estados Unidos, quienes siguieron durante semanas los movimientos de personas cercanas al capo.

La madrugada del 22 de febrero, fuerzas especiales ingresaron a la vivienda para detenerlo. Durante la operación, Oseguera y dos de sus escoltas intentaron huir, pero fueron interceptados por los elementos de seguridad.

Los tres murieron posteriormente mientras eran trasladados a un hospital. Según los peritajes, el capo habría intentado modificar su apariencia para evitar ser identificado, utilizando cabello y bigote teñidos, además de carillas dentales.

El enfrentamiento inicial dejó 13 personas fallecidas en el lugar; sin embargo, la reacción del CJNG generó una ola de violencia en distintos puntos. Se reportaron más de 250 bloqueos en carreteras y la quema de alrededor de 500 vehículos.

En total, los hechos relacionados con la operación dejaron al menos 70 víctimas mortales, entre ellas 25 soldados, 47 presuntos integrantes del grupo criminal y una mujer civil embarazada.

Tras la muerte de Oseguera Cervantes, distintas figuras dentro del cártel buscan asumir el control de la organización.

Entre los nombres que más se mencionan se encuentra Juan Carlos González, conocido como “El 03”, hijastro del capo, a quien algunos consideran como uno de los principales aspirantes a encabezar la estructura criminal.