Encuentran explosivos, lanzallamas y equipo táctico en taller clandestino en Edomex

Ecatepec, Estado de México, a 5 de marzo 2026.- Personal de seguridad municipal aseguró varios artefactos explosivos, un lanzallamas y chalecos balísticos en color negro y pixeleados color verde con las leyendas de Ejército y Marina, así como material y herramientas para su elaboración, cascos y escudos balísticos, dentro de un taller clandestino en la colonia Santa María Chiconautla, Ecatepec, en el Estado de México.

Según información oficial, el inmueble fue localizado por agentes de la Policía Municipal, tras la detención de de dos personas que vestían ropa táctica, la noche del pasado martes.

Los detenidos fueron identificados como Rafael Daniel “N” de 41 años de edad, quien portaba una chamarra negra con logotipos FGJEM en la espalda, y escudo de la PDI, además de siete bolsas tipo ziploc con substancia granulada con características propias del cristal; y Jennifer Evelyn “N” de 20 años, que vestía una playera gris con estampado de FGJEM y escudo de PDI y tenía en posesión seis bolsas transparentes con hierba verde seca, con características de la marihuana.

Por lo anterior, se desplegó en la zona un operativo de seguridad perimetral con elementos de la Policía Metropolitana, binomios caninos, Grupo de Operaciones Especiales, elementos del sector 14, Marina y la policía estatal, para llevar a cabo el cateo.

Se informó que, en el taller clandestino, se hallaron al menos 50 chalecos de fabricación artesanal, placas y paneles balísticos artesanales, cartuchos útiles y percutidos, un lanzallamas, una granada de gas lacrimógeno, una granada de fragmentación y pirotecnia, además de una manta supresora usada por personal antiexplosivos de fuerzas armadas para contener alguna detonación.