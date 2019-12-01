Caen 3 con armas en Sinaloa; les decomisan 33 explosivos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 10:24:23

Badiraguato, Sinaloa, a 5 de marzo 2026.- Personal de seguridad federal y estatal capturó a tres personas en posesión de armas automáticas y municiones, así como 33 artefactos explosivos, en operativos en los municipios de Baidraguato y Navolato, Sinaloa.

En una primera acción, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), realizaban patrullajes por la zona serrana de la Tuna, en Badiraguato, cuando localizaron 31 artefactos explosivos improvisados, con un sistema de encendido mediante la persecución de una capsula y dos iniciados por contacto TH y mecha lenta.

Por otra parte, agentes del Grupo de Operaciones Especiales del Estado atendían una denuncia anónima en poblado del Limoncito, en el municipio de Navolato y sobre la carretera que conduce al poblado de los Reyes observaron una persona en actitud sospechosa.

El sujeto emprendió la huida al notar la presencia policial, por lo que se inició una persecución que culminó pocos minutos después.

Durante la revisión al sospechoso se le encontró un arma de fuego, tipo revolver, siete cartuchos útiles calibre 38 especial, por lo que fue detenido y puesto a disposición del ministerio público federal.

Mientras tanto, personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana federal (SSPC), en recorridos de disuasión, en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato logró detener a dos hombres, los cuales portaban dos fusiles automáticos, uno de ellos un AK-47.