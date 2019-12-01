Aprehenden en Zamora, Michoacán, a seis presuntos implicados en un secuestro agravado 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 10:05:53
Zamora, Michoacán, a 5 de marzo de 2026.- Un grupo de seis personas presuntamente responsables del homicidio de Gilberto J., cuyo cuerpo fue localizado el pasado 1 de febrero en el Río Duero, fueron aprehendidos por la FGE.

Sobre el particular se informó que las personas detenidas fueron identificadas como Dulce María “N”, alias “La Morena”; Víctor Javier “N”, “El Chenguas”; María Teresa “N”, “La Mayte”; Gloria Alejandra “N”; Kenia Guadalupe “N”; y Carlos Daniel “N”, alias “El Boiter”, este último a quien le fue cumplimentado un mandamiento judicial mientras se encontraba en reclusión. Todos son investigados por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado.

La detención se realizó en el marco del operativo “Fuerza de Tarea para la Cumplimentación de Órdenes de Aprehensión”, estrategia implementada para localizar y detener a personas con mandamientos judiciales pendientes, como parte del fortalecimiento institucional para combatir la impunidad.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el pasado 31 de enero la víctima acudió a un domicilio ubicado en la calle Toma de Tixtla, en la colonia Miguel Hidalgo, en la ciudad de Zamora, donde presuntamente se encontraban los ahora imputados. En ese lugar habría sido privada de la libertad y posteriormente trasladada a otro inmueble localizado sobre la calle Hacienda de Corralejo, en el andador del mismo nombre.

Las investigaciones establecen que en ese segundo domicilio los implicados presuntamente privaron de la vida a Gilberto J. Posteriormente trasladaron el cuerpo hasta el paraje conocido como camino a Los Espinos, en Santa Cruz de Zamora, donde lo arrojaron al Río Duero, lugar en el que fue localizado el 1 de febrero del presente año.

Tras las diligencias ministeriales y los trabajos de investigación realizados por la Fiscalía Regional de Zamora, se lograron reunir datos de prueba suficientes que permitieron solicitar y obtener del órgano jurisdiccional las respectivas órdenes de aprehensión, mismas que ya fueron cumplimentadas.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial, que en las próximas horas habrá de resolver su situación jurídica conforme a derecho.

Noventa Grados
