Identifican a dos mineros más hallados en fosas de Concordia, Sinaloa; suman 7 víctimas localizadas

Identifican a dos mineros más hallados en fosas de Concordia, Sinaloa; suman 7 víctimas localizadas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 08:20:00
Concordia, Sinaloa, a 5 de marzo 2026.- Autoridades informaron que identificaron los restos de dos trabajadores mineros más, quienes fueron encontrados dentro de una fosa clandestina ubicada en Concordia, Sinaloa.

Se trata de los elementos de seguridad de la empresa minera Vizsla Silver, Javier Emilio Valdez Valenzuela y Javier Guillermo Vargas Valles, los cuales fueron privados de su libertad con 8 trabajadores más el pasado 23 de enero.

Cabe señalar que con este hallazgo, ya son siete los empleados de la empresa minera canadiense que han sido encontrados muertos e identificados mediante estudios de genética forense, de acuerdo a informaciones divulgadas en redes sociales por sus familias y por las esquelas publicadas por el ayuntamiento de Concordia.

Hasta el momento, se han dado a conocer las identificaciones de José Ángel Hernández Velez, de 38 años e Ignacio Aurelio Salazar Flores, de 37 años, ambos originarios del estado de Zacatecas.

Así como José Antonio Jiménez Nevárez, de 34 años, el ingeniero, Jesús Antonio de la O Valdez, de 30 años, originario del estado de Chihuahua y José Castañeda Hernández, de 35 años, originario de Taxco, Guerrero.

Y ahora se confirmó la identidad de Javier Emilio Valdez Valenzuela y Javier Guillermo Vargas Valles.

