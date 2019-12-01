El lado oculto de “El Mencho”: el altar y los santos hallados en su último refugio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 07:30:03

Tapalpa, Jalisco, 5 de marzo del 2026.- En medio del ambiente de violencia, riesgos constantes y traiciones que rodean al narcotráfico, varios líderes criminales también recurren a la religión en busca de protección espiritual. Pese a la imagen que los mitos han construido alrededor de ellos, muchos mantienen prácticas de fe similares a las de cualquier creyente.

Uno de los casos es el de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, quien mostraba devoción principalmente hacia la Virgen de Guadalupe y San Judas Tadeo.

En la parte posterior de lo que habría sido su último refugio —una cabaña identificada con el número 39 dentro del fraccionamiento Tapalpa Country Club, en Jalisco— se localizaron dos piedras incrustadas en el suelo con las imágenes grabadas de ambas figuras religiosas. En la base de cemento aparece inscrita la fecha “14 de febrero de 2026”.

Dentro del inmueble también se encontró un altar colocado sobre un buró, donde había imágenes de San Judas Tadeo, San Charbel, San Martín Caballero, la Sagrada Familia y otra representación de la Virgen de Guadalupe.

San Martín Caballero se distinguió en su vida por ser una persona de mucha caridad. Se cortó parte de su capa, nos dice la tradición, para compartirla con una persona que estaba muriendo de frío.

Además de estas figuras religiosas, en el lugar fue hallado un escapulario del Sagrado Corazón de Jesús y una novena dedicada a Santa Rita de Casia.

Hay santos como San Judas y Santa Rita que son llamados santos de las causas imposibles, ante problemas muy complejos se recurre a estos santos que tienen fama dentro de la Iglesia de ser muy milagrosos y de actuar en circunstancias extraordinarias.

San Charbel, que también se encontró, es un santo libanés al que se le atribuyen muchísimos milagros de curación. Probablemente esta persona estaba pidiendo salud.