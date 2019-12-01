Reportan desaparición de 4 mujeres en Sinaloa; tres son menores de edad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 12:48:05

Culiacán, Sinaloa, a 13 de marzo 2026.- Se reportaron las desapariciones de cuatro mujeres, tres de ellas menores de edad, en los municipios de Ahome y Culiacán, por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió sus fichas de búsqueda por considerar que sus integridades pudieran encontrarse en riesgo.

De acuerdo con las fichas del Protocolo Alba, Jesús Yesenia Pérez Astorga, fue vista por última vez el pasado 11 de marzo en la comunidad del Diez, en la salida sur de Culiacán.

La mujer tiene complexión robusta, con una estatura de un metro 68 centímetros, cabello largo castaño, con una cicatriz arriba del labio superior.

Según la ficha de la Alerta Amber, el mismo día y en la misma comunidad fue vista por última vez Kenia Rosalina Martínez Pérez, de 15 años, con una estatura de un metro 58 centímetros, complexión delgada y boca mediana.

Como señas particulares, la adolescente tiene brackets, un lunar debajo del labio inferior, un tatuaje en la mano derecha con la imagen de Judas Tadeo y una Cruz en la mano izquierda.

Mientras tanto, la alerta Amber de Jade Isabel Contreras Hernández la describe como una adolescente de 15 años, con una estatura de un metro 65 centímetros, de complexión mediana, tez clara, cabello lacio y corto de color rubio cenizo.

Es de boca grande, labios gruesos, no cuenta con señas particulares y la última vez que fue vista el pasado 11 de marzo en la colonia Las Vegas, en Culiacán, vestía blusa en color negro, con moño Ross en la parte trasera, pantalón azul y tenis con líneas verdes y una mochila blanca.

Por otra parte, el pasado 10 de marzo, la familia de Litzy Yorleth Flores Navarrete, de 15 años, denunció su desaparición en la localidad de Alfonso G Calderón en el municipio de Ahome, por lo que se emitió una Ficha Amber de búsqueda.

Se le describe como una adolescente con una estatura de un metro 60 centímetros, complexión delgada, tez morena clara, cabello lacio color negro, ojos grandes en café oscuro, labios gruesos, sin señas particulares y viste blusa color verde, pantalón azul y huaraches en color rosa.