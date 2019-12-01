Activan Alerta Amber por desaparición de niña indígena de nueve años en Chiapas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 13:15:19

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 13 de marzo del 2026.- La desaparición de Juliana López Ruiz, una niña de nueve años de la etnia chol, encendió las alarmas en el estado, luego de que la menor cumpliera cinco días desaparecida en las montañas del municipio de Tila, en los límites con Tabasco.

El caso ocurre en medio de un contexto de violencia contra menores en la entidad. Solo en marzo se han registrado casos de feminicidio de niñas, entre ellos el de Alexa, de tres años, también perteneciente a la etnia chol y originaria de una comunidad apartada de Tila.

Además, el pasado 8 de marzo fue asesinada Rubí, una adolescente de 13 años, presuntamente por su tío, quien después de abusar sexualmente de ella también mató a su hermano de siete años cuando intentó defenderla en el municipio de Ángel Albino Corzo.

De acuerdo con datos de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Chiapas y la Fiscalía General del Estado de Chiapas, Juliana es uno de los 23 casos de niñas, niños y adolescentes desaparecidos en la entidad entre el 10 de enero y el 7 de marzo del presente año.

Según el testimonio de su madre, la menor desapareció el pasado 7 de marzo cuando salió junto con su familia a buscar leña en la comunidad de Santa Cruz, en el municipio de Tila.

Durante el trayecto, Juliana (quien vive con discapacidad mental) tomó la delantera y se perdió entre la densa vegetación. Sus familiares consideran que pudo haber tomado por error el camino hacia el municipio vecino de Sabanilla.

Debido a las condiciones de extrema pobreza en la zona, la familia no cuenta con una fotografía reciente de la menor.

Por ello, las autoridades elaboraron un retrato hablado y activaron la Alerta Amber para intensificar su búsqueda. Familiares y autoridades mantienen operativos en la región con la esperanza de localizarla.