En Apatzingán, Michoacán, recuperan camioneta robada y aseguran arsenal 

En Apatzingán, Michoacán, recuperan camioneta robada y aseguran arsenal 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 14:18:36
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Apatzingán, Michoacán, 13 de marzo del 2026.- Como resultado de una acción operativa llevada a cabo por la Guardia Civil y la Defensa, se aseguró una camioneta robada y un arsenal.

Sobre el particular se informó que en una acción operativa en la localidad de Acahuato municipio de Apátzingán, personal de las referida dependencias aseguraron una camioneta marca Toyota con reporte de robo.

En el interior de la unidad fueron encontrados 2 fusiles, 12 cargadores y 215 municiones útiles de diferentes calibres.

El automotor y el armamento quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.

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