Encuentran serpiente dentro de un inodoro en vivienda de Morelia

Encuentran serpiente dentro de un inodoro en vivienda de Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 13:42:33
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Morelia, Michoacán, 13 de marzo del 2026.- Habitantes de una vivienda en Morelia, Michoacán, se llevaron una gran sorpresa al descubrir una serpiente Boa constrictor al interior del inodoro cuando se disponían a utilizarlo.

El ejemplar, conocido comúnmente como boa constrictora o boa centroamericana, fue localizado dentro del sanitario, lo que generó alarma entre los residentes del domicilio.

Tras el reporte, personal de la Unidad de Rescate y Conservación Animal de Morelia (URCAM), perteneciente a la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Morelia, acudió al lugar para asegurar al reptil y realizar el manejo correspondiente de la especie.

Las autoridades recordaron a la población que, en caso de encontrarse con serpientes u otra fauna silvestre, es importante no intentar manipular a los animales y reportar el hecho a los servicios de emergencia.

Para estos casos se puede llamar al 911, así como a los números de Bomberos y Protección Civil de Morelia (443 322 5508) o a la URCAM (443 431 2892) para que personal especializado atienda la situación.

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