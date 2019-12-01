Tras cateos en Morelia, Michoacán, aseguran cerca de 800 dosis de estupefaciente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 14:32:36

Morelia, Michoacán, 13 de marzo del 2026.- Como resultado de la cumplimentación de tres ordenes de cateo, para combatir los delitos contra la salud, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo, se aseguraron 788.82 dosis de narcótico con características de metanfetamina y marihuana.

Sobre el particular se informó que el primer cateo se realizó en un inmueble ubicado en la calle Manuel Villalongín, en Infonavit Girasoles, donde personal ministerial aseguró 252.5 dosis de metanfetamina (cristal) y 9.34 dosis de marihuana, contenidas en diversas bolsas de plástico.

Posteriormente, en un domicilio de la calle Mariano Hidalgo, colonia Agustín Arriaga Rivera, agentes investigadores localizaron 212.5 dosis de metanfetamina, distribuidas en dos bolsas de plástico con sustancia granulosa cristalina.

El tercer cateo tuvo lugar en la calle Manantiales de Tzindurio, colonia Infonavit Los Manantiales, donde fueron aseguradas 312.5 dosis de metanfetamina y 1.98 dosis de marihuana.

Las órdenes de cateo fueron otorgadas por un Juez de Control, tras la presentación de datos de prueba por parte de la Fiscalía. Los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público que continuará con las investigaciones correspondientes.

Con estas acciones, la FGE refrenda su compromiso de continuar con las investigaciones para combatir el narcomenudeo y fortalecer la seguridad en la entidad.