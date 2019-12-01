Ultiman a tiros a un hombre en su domicilio de Morelia, Michoacán

Ultiman a tiros a un hombre en su domicilio de Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 14:34:37
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Morelia, Michoacán, 13 de marzo del 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un hombre fue asesinado a balazos en el interior de su domicilio en la colonia Batalla de Morelia de la capital del estado.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el interior de un domicilio del mencionado asentamiento habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia quienes al arribar encontraron a una persona sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de quien fue identificado como Luis “N”, de 55 años, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

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