Cae el influencer colombiano Javier Arias en posesión de un arsenal; es investigado a nivel internacional

Cae el influencer colombiano Javier Arias en posesión de un arsenal; es investigado a nivel internacional
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 13:49:12
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Necloclí, Colombia, a 13 de marzo 2026.- El colombiano Javier Arias, mejor conocido como Javier Arias Stunt, fue capturado en posesión de un arsenal durante un operativo conjunto en el municipio antioqueño de Necoclí, región de Urabá, Colombia.

De acuerdo con los primeros reportes, la captura se realizó en el corregimiento El Totumo, durante un cateo ejecutado por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, con apoyo de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, debido a una investigación que lo vincula con una presunta operación criminal de alcance transnacional.

En el operativo las autoridades encontraron un arsenal militar ilegal y dinero en efectivo cuya procedencia no pudo ser justificada.

Los agentes decomisaron lo siguiente:

  • Dos pistolas de distintos calibres
  • Dos escopetas calibre 12
  • Una carabina calibre .22
  • 1,926 cartuchos de munición de calibres 12, 9 mm, .22 y .25
  • 208 millones de pesos en efectivo, principalmente en billetes de alta denominación
  • Diversos equipos tecnológicos que serán analizados por investigadores

El influencer sudamericano r enfrenta acusaciones por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia ilegal de armas de fuego.

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