Reportan cuatro abatidos en enfrentamiento con el Ejército en Tangancícuaro, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 19:14:15
Tangancícuaro, Mich., a 19 de agosto de 2025.- Una intensa balacera se registró la tarde de este martes en la comunidad de El Cerrito, perteneciente a este municipio, cuando elementos del Ejército Mexicano fueron atacados por civiles armados durante un patrullaje de reconocimiento.

De acuerdo con los primeros reportes, los militares circulaban por una brecha de la zona cuando fueron sorprendidos por un grupo de sujetos que abrió fuego en su contra. El ataque derivó en un intercambio de disparos que se prolongó por varios minutos.

Al concluir la confrontación, cuatro de los presuntos agresores quedaron sin vida en el lugar, mientras que las autoridades aseguraron el perímetro para evitar nuevos incidentes. Hasta el momento no se ha informado sobre bajas o heridos en las filas castrenses.

Peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron a la zona para realizar las diligencias correspondientes y levantar los cuerpos. También se lleva a cabo el aseguramiento de las armas y vehículos involucrados en los hechos.

La autoridad no ha revelado la identidad de los fallecidos, y se espera que en las próximas horas se brinde más información sobre este operativo.

