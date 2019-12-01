Reportan aseguramiento de vehículos y decenas de explosivos en megaoperativo contra líder de la delincuencia en Apatzingán, Michoacán

Apatzingán, Mich., a 21 de enero de 2026.- La Tierra Caliente volvió a convertirse en escenario de una operación de alto impacto. Un despliegue coordinado de fuerzas federales y estatales se registró este miércoles en la tenencia de Cenobio Moreno, municipio de Apatzingán, como parte de un operativo dirigido contra César Sepúlveda Arellano, alias “El Botox”, señalado por autoridades como uno de los principales generadores de violencia y presunto responsable de la extorsión sistemática a productores limoneros en la región.

El estruendo de helicópteros artillados y el avance de convoyes terrestres rompieron la calma desde las primeras horas del día. En la movilización participaron elementos del Ejército Mexicano y de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) de la Secretaría de Seguridad Pública, en una acción que buscó golpear la estructura operativa de un grupo criminal con fuerte presencia en esta zona estratégica de la Tierra Caliente.

De acuerdo con información recabada durante la cobertura periodística, el objetivo central del operativo habría sido la localización y posible captura de “El Botox”, un personaje cuyo nombre ha sido vinculado en los últimos años a múltiples episodios de violencia, amenazas y cobro de cuotas al sector limonero.

Productores de la región lo han señalado como uno de los operadores criminales que impuso esquemas de extorsión, controlando rutas, empaques y precios, bajo la amenaza constante de ataques armados o quema de huertas.

Aunque hasta el momento no se ha confirmado su detención, las acciones dejaron importantes aseguramientos. En uno de los puntos intervenidos fue localizado un vehículo con reporte de robo, así como material presuntamente utilizado para la fabricación de artefactos explosivos, lo que evidencia el nivel de organización y el poder de fuego del grupo al que se atribuye su liderazgo.

Posteriormente, las fuerzas de seguridad aseguraron aproximadamente 20 artefactos explosivos ya elaborados, situación que obligó a la intervención de personal especializado para su manejo y desactivación, ante el riesgo latente que representaban para la población civil y para las propias corporaciones.

“El Botox” ha sido mencionado como un operador clave en la región de Apatzingán y Buenavista, vinculado a disputas territoriales, ataques armados y a la imposición del llamado “cobro de piso”. Su nombre también ha surgido en el contexto de investigaciones relacionadas con la violencia contra productores agrícolas y con hechos de alto impacto que han mantenido en zozobra a comunidades enteras de la Tierra Caliente.

En Cenobio Moreno, donde durante años el crimen organizado ha ejercido control mediante el miedo y la extorsión, el operativo dejó una estampa poco común: calles tomadas por fuerzas de seguridad y el eco de una ofensiva que, aunque sin resultados oficiales concluyentes, volvió a colocar a “El Botox” en el centro de la agenda de seguridad en Michoacán. La región permanece en tensión, a la espera de información oficial que confirme si este golpe logró acercarse a uno de los objetivos criminales más buscados en la zona.