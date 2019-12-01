Ataque armado contra negocio en Zamora, Michoacán deja solo daños materiales

Ataque armado contra negocio en Zamora, Michoacán deja solo daños materiales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 15:39:35
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Zamora, Michoacán, 10 de marzo de 2026.- La mañana de este martes se registró un ataque a balazos contra la fachada de una fábrica de block ubicada en la colonia Linda Vista, hecho que generó una fuerte movilización de corporaciones policiales y militares en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 11:00 horas sobre la calle Lateral Derecha, donde sujetos armados dispararon en repetidas ocasiones contra el inmueble y posteriormente se dieron a la fuga.

Tras el reporte al número de emergencias, al lugar acudieron elementos de Seguridad Pública Municipal, Guardia Civil y personal del Ejército Mexicano, quienes implementaron un operativo y resguardaron el perímetro para preservar la escena.

Durante las diligencias, en el sitio fueron localizados varios casquillos percutidos calibre .45 milímetros, los cuales fueron asegurados por peritos de la Fiscalía Regional de Justicia para su análisis dentro de la carpeta de investigación correspondiente.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, mientras que las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer lo ocurrido.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ataque armado contra negocio en Zamora, Michoacán deja solo daños materiales
Aprehenden a presunto responsable de homicidio ocurrido en Aquila, Michoacán
Asalto a comensales en Terrazas de Chapultepec queda grabado en video
Muere una persona en choque en la Siglo XXI
Más información de la categoria
Desaparece otra joven estudiante en Morelos; buscan a Miranda Sherlin de 17 años
Sheinbaum responde a críticas por adelantarse a elecciones de 2027: “Es lo que decidió Morena”
Recuperan cuerpo del tercer trabajador tras colapso de edificio en la CDMX
Harfuch presume más de 46 mil detenidos, miles de armas y toneladas de estupefacientes aseguradas durante sexenio de Sheinbaum
Comentarios