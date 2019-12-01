Ataque armado contra negocio en Zamora, Michoacán deja solo daños materiales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 15:39:35

Zamora, Michoacán, 10 de marzo de 2026.- La mañana de este martes se registró un ataque a balazos contra la fachada de una fábrica de block ubicada en la colonia Linda Vista, hecho que generó una fuerte movilización de corporaciones policiales y militares en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 11:00 horas sobre la calle Lateral Derecha, donde sujetos armados dispararon en repetidas ocasiones contra el inmueble y posteriormente se dieron a la fuga.

Tras el reporte al número de emergencias, al lugar acudieron elementos de Seguridad Pública Municipal, Guardia Civil y personal del Ejército Mexicano, quienes implementaron un operativo y resguardaron el perímetro para preservar la escena.

Durante las diligencias, en el sitio fueron localizados varios casquillos percutidos calibre .45 milímetros, los cuales fueron asegurados por peritos de la Fiscalía Regional de Justicia para su análisis dentro de la carpeta de investigación correspondiente.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, mientras que las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer lo ocurrido.