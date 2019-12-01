Sheinbaum responde a críticas por adelantarse a elecciones de 2027: “Es lo que decidió Morena”

Ciudad de México, 10 de marzo del 2026.-  La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que la decisión de iniciar procesos internos rumbo a las elecciones de 2027 corresponde al partido Morena, luego de que se anunciara la designación de coordinadores territoriales a partir del mes de junio.

Cuestionada sobre si el partido se estaría adelantando al proceso electoral, la mandataria respondió brevemente: “Es lo que decidió Morena”.

El posicionamiento surge después de que la dirigencia del partido informara que a partir de junio comenzará la elección de coordinadores territoriales, figuras que posteriormente podrían convertirse en candidatos para las elecciones del siguiente año.

El anuncio ha generado debate entre actores políticos, quienes consideran que estos movimientos podrían interpretarse como un adelanto en la definición de candidaturas rumbo a los próximos comicios.

