Harfuch presume más de 46 mil detenidos, miles de armas y toneladas de estupefacientes aseguradas durante sexenio de Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 10:17:23
Ciudad de México, a 10 de marzo 2026.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, rindió su informe de gobierno en la materia, en el cual destacó que durante el sexenio actual han sido detenidas 46 mil 405 personas relacionadas con diversas faltas.

Asimismo, durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta de México, el funcionario federal indicó que entre el 1 de octubre de 2024 y el 28 de febrero de 2026 se han decomisado también un total de 24 mil 122 armas de fuego, así como 346.55 toneladas de drogas diversas, entre ellas 4 millones 490 mil 946 pastillas de fentanilo.

Igualmente resaltó que se han desmantelado 2 millones 318 laboratorios, los cuales eran utilizados para la elaboración de diversos estupefacientes.

Por otra parte, el secretario García Harfuch comentó que en lo que respecta a la extorsión e han detenido a 907 personas y dijo que en total suman 5 mil 888 carpetas de investigación iniciadas por este delito cuya contención forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.

