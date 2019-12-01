Recuperan cuerpo del tercer trabajador tras colapso de edificio en la CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 11:20:15

Ciudad de México, 10 de marzo del 2026.- Equipos de emergencia recuperaron el cuerpo del tercer trabajador que permanecía atrapado entre los escombros tras el colapso de un edificio cercano a la estación San Antonio Abad (estación del Metro) del Metro de la Ciudad de México.

El derrumbe ocurrió la tarde del 9 de marzo en un inmueble ubicado en la colonia Tránsito, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc, donde colapsaron tres niveles del edificio.

De acuerdo con los primeros reportes, la estructura había quedado severamente dañada tras el Terremoto de Puebla de 2017, por lo que se encontraba en proceso de demolición al momento del accidente.

Tras el colapso, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México activó su célula canina de búsqueda para localizar a tres trabajadores que habían sido reportados como desaparecidos.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, informó que 56 personas lograron salir ilesas, mientras que un trabajador fue trasladado al Hospital Rubén Leñero para recibir atención médica.

Las labores de rescate se prolongaron durante varias horas. El primer cuerpo fue recuperado poco después de las 18:00 horas del 9 de marzo, mientras que el segundo fue localizado durante la madrugada del 10 de marzo. Horas más tarde, los rescatistas lograron extraer el tercer cuerpo.