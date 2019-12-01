Asalto a comensales en Terrazas de Chapultepec queda grabado en video

Asalto a comensales en Terrazas de Chapultepec queda grabado en video
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 14:18:52
Ciudad de México, a 10 de marzo 2026.- El asalto a unos comensales de un restaurante ubicado en Lomas de Chapultepec quedó grabado en un video que se hizo viral en redes sociales.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos  ocurrieron la tarde del 7 de marzo.

Un testigo de los hechos comentó que el asalto se desarrolló cuando la cafetería había terminado sus servicios y los empleados realizaban labores de limpieza.

Sin embargo, en la zona de la terraza, dos mesas estaban llenas de clientes. En un momento determinado, un sujeto con gorra azul claro ingresó al lugar, se acercó a las personas y sacó un arma de fuego para obligarlos a que les dieran sus pertenencias.

Al notar el asalto, los tres comensales de la mesa contigua tomaron sus cosas e intentaron irse, pero el asaltante les ordenó quedarse en el lugar y le quitó dinero en efectivo al hombre del grupo.

Tras tomar las pertenencias de los comensales el sospechoso salió del establecimiento.

