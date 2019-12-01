Pobladores de las localidades Taimeo y Santa Cruz de Zinapécuaro, Michoacán, reportan enfrentamiento armado 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 17:26:17

Zinapécuaro, Michoacán, 10 de marzo de 2026.- Habitantes de las localidades de San Miguel Taimeo y Santa Cruz, municipio de Zinapécuaro, reportan enfrentamientos armados en la zona.

De manera anónima, padres de familia señalaron que el intercambio de balas se registró entre integrantes de grupos delictivos que se pelean el poder de la plaza.

Narraron que el ataque coincidió con la hora de salida de los estudiantes, lo que generó pánico inmediato. Como medida de seguridad, las autoridades escolares procedieron a retener a todos los menores dentro de los planteles hasta que la situación fuera controlada.

Mientras duró el intercambio de fuego, los padres de familia se congregaron en la iglesia local en espera de sus hijos.

Comentaron que sobre las calles de ambas localidades se pueden observar los casquillos percutidos; además, señalaron que, a la par de las detonaciones por arma de fuego, escucharon fuertes estruendos, por lo que no descartaron el uso de drones.

Debido a los hechos de violencia, apuntaron que los docentes determinaron suspender las clases para mañana con el fin de salvaguardar la integridad de la comunidad educativa.