Desaparece otra joven estudiante en Morelos; buscan a Miranda Sherlin de 17 años

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 13:17:19

Xochitepec, Morelos, 10 de marzo del 2026.- La Fiscalía General del Estado de Morelos activó el Protocolo Alba para localizar a Miranda Sherlin Sánchez Escobar, una estudiante de 17 años reportada como desaparecida el pasado 9 de marzo.

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por las autoridades, la menor fue vista por última vez en el municipio de Xochitepec.

Al momento de su desaparición vestía blusa morada de manga larga, suéter escolar verde militar con escudo del CETIS en color vino, pantalón escolar verde militar y tenis azul cielo con blanco.

Las autoridades estatales solicitaron el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que permita dar con su paradero, mientras continúan las labores de búsqueda y localización.