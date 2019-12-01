Aprehenden a presunto responsable de homicidio ocurrido en Aquila, Michoacán

Coalcomán, Michoacán, a 10 de marzo de 2026.- Guadalupe “N”, quien es señalado de su posible relación en la comisión del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Jesús Mauricio “N”, en hechos registrados el pasado 20 de febrero de 2026, en la localidad de Estopila, municipio de Aquila, fue aprehendido por la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, la tarde de ese día la víctima se encontraba conversando con el ahora detenido frente a la capilla de la citada localidad. Tras dialogar durante algunos minutos, ambos caminaron hacia un punto conocido como El Vado.

En ese lugar surgió una discusión derivada de rencillas personales relacionadas con la disputa de una mujer, momento en el que Guadalupe “N” presuntamente accionó un arma de fuego en repetidas ocasiones en contra de la víctima, provocándole la muerte en el lugar.

Derivado de las investigaciones realizadas por la Fiscalía Regional de Coalcomán, se lograron reunir datos de prueba que permitieron establecer la posible participación del imputado en el homicidio, por lo que el Ministerio Público solicitó ante un Juez de Control la respectiva orden de aprehensión, la cual fue otorgada y posteriormente ejecutada por personal de la institución.

El detenido será presentado en las próximas horas ante la autoridad jurisdiccional, que será la encargada de resolver su situación jurídica conforme a derecho.