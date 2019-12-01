Reparan tubería tras socavón en la alcaldía de Coyoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 20:47:44

Ciudad de México, 6 de marzo de 2026.- El Gobierno de la Ciudad de México informó que ya se realizan trabajos para reparar una tubería de drenaje dañada en la alcaldía Coyoacán, luego de que se registrara un socavón en la zona.

A través de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), las autoridades detallaron que las labores se llevan a cabo en el cruce de Circuito Estadio Azteca y San Benito, en la colonia Pedregal de Santa Úrsula.

De acuerdo con el reporte oficial, el hundimiento se originó por el reblandecimiento del terreno provocado por una fuga en una tubería antigua de drenaje. Las autoridades aclararon que el incidente no está relacionado con obras recientes en el área.

Personal de SEGIAGUA trabaja en la reparación de la infraestructura para evitar mayores afectaciones y restablecer las condiciones de seguridad en la zona.