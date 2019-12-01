Quitan la vida a un hombre en la Tenencia Morelos de Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 19:58:27

Morelia, Michoacán, a 6 de marzo de 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un quincuagenario fue degollado en calles de la Tenencia Morelos, municipio de Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en las inmediaciones de las canchas de la colonia Socialista, habían lesionado con arma blanca a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, quienes al arribar encontraron a una persona sin vida, situación por la que se solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre de unos 57 años de edad, el cual presentaba una herida cortante en el cuello, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.