Detienen a cuatro elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas por presunta extorsión

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 21:52:02
Reynosa, Tamaulipas, 6 de marzo de 2026.- Al menos cuatro elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas fueron detenidos por su presunta relación con un caso de extorsión, informó el secretario de Seguridad Pública del estado, Carlos Arturo Pancardo Escudero.

De acuerdo con la autoridad estatal, los policías fueron capturados en flagrancia por personal de la Dirección de Asuntos Internos.

La detención se originó tras un reporte en la ciudad de Reynosa, en el que se denunció la presunta retención irregular de una persona por parte de los agentes.

Las autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones para determinar la responsabilidad de los elementos involucrados.

