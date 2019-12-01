Localizan el cuerpo sin vida de un recién nacido en la colonia Centro de la CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 22:42:12

Ciudad de México, a 6 de marzo de 2026.- El cuerpo sin vida de un bebé recién nacido fue localizado la tarde de este viernes dentro de una bolsa que había sido abandonada en la vía pública, en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc, lo que generó una movilización de cuerpos de emergencia y autoridades capitalinas.

El hallazgo ocurrió en República de El Salvador número 210, entre Eje 1 Oriente, donde de acuerdo con reportes preliminares, una mujer fue vista dejando una bolsa en una jardinera ubicada al pie de un árbol. Tras dejar el objeto en el lugar, la persona presuntamente ingresó a una vecindad cercana que alberga alrededor de 40 viviendas.

Minutos más tarde, al revisar la bolsa, se descubrió que en su interior se encontraba el cuerpo de un bebé aparentemente de pocos días de nacido, por lo que se solicitó de inmediato la presencia de servicios de emergencia.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron al sitio para valorar al menor; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Ante esta situación, policías del sector acordonaron el área para preservar la escena.

Posteriormente se notificó al Ministerio Público y a personal de Servicios Periciales, quienes realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Las autoridades ya iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrió la muerte del menor, así como para ubicar a la mujer que presuntamente abandonó la bolsa en el lugar.