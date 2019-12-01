Remiten a Juzgado Cívico a más de 8 mil personas en el primer semestre de 2026

Querétaro, Querétaro, a 8 de julio 2026.- Del 1 de enero al 30 de junio del 2026, policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) remitieron a 8 mil 63 personas a Juzgado Cívico por la comisión de diversas faltas administrativas, derivadas del incumplimiento al Reglamento de Justicia Cívica y al Reglamento de Tránsito y Movilidad del Municipio de Querétaro.

Entre las principales incivilidades registradas durante el primer semestre del año, están el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública; desobediencia y resistencia de particulares; consumo de estupefacientes en espacios públicos; conducción de un vehículo en estado de ebriedad y cambiar de cualquier forma el uso del espacio público.

En seguimiento al programa de Atención a Infractores de Reglamentos Cívicos con Adicciones, como parte del modelo queretano de Justicia Cívica, que se implementa desde al año 2024, del total de personas remitidas a Juzgado Cívico en este semestre, fueron canalizadas 102 personas infractoras a algún Centro de Adicciones certificado, para que pueda recibir atención integral y especializada.