Remiten a Juzgado Cívico a más de 8 mil personas en el primer semestre de 2026

Remiten a Juzgado Cívico a más de 8 mil personas en el primer semestre de 2026
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Julio de 2026 a las 14:12:35
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 8 de julio 2026.- Del 1 de enero al 30 de junio del 2026, policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) remitieron a 8 mil 63 personas a Juzgado Cívico por la comisión de diversas faltas administrativas, derivadas del incumplimiento al Reglamento de Justicia Cívica y al Reglamento de Tránsito y Movilidad del Municipio de Querétaro.

Entre las principales incivilidades registradas durante el primer semestre del año, están el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública; desobediencia y resistencia de particulares; consumo de estupefacientes en espacios públicos; conducción de un vehículo en estado de ebriedad y cambiar de cualquier forma el uso del espacio público. 

En seguimiento al programa de Atención a Infractores de Reglamentos Cívicos con Adicciones, como parte del modelo queretano de Justicia Cívica, que se implementa desde al año 2024, del total de personas remitidas a Juzgado Cívico en este semestre, fueron canalizadas 102 personas infractoras a algún Centro de Adicciones certificado, para que pueda recibir atención integral y especializada.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Golpean a dos jóvenes en Tarímbaro, Michoacán; uno falleció y el otro está grave 
Tras cateo en Morelia, Michoacán, aseguran motocicletas, estupefacientes, autopartes y aditamentos de armamento
Detienen en Tingambato, Michoacán a 2 mujeres con orden de aprehensión por presunto homicidio
Capturan y vinculan a proceso a presunto responsable de ataque e incendio en billar de Salamanca
Más información de la categoria
Sheinbaum asegura que ampliará las relaciones con Suiza, tras visita de Guy Parmelin
Representantes de PRI y Morena advierten que partidos analizan no sentarse a mesas de trabajo con consejera presidenta del IEM
¡Aprender y divertirse! Michoacán abre más de 4 mil espacios para sus cursos de verano 2026
SRE reserva por 5 años indagatorias ligadas a presuntos nexos de Rocha Moya con el crimen organizado
Comentarios