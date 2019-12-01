Mediante actividades deportivas, promueve FGE el bienestar de su personal

Morelia, Michoacán, a 21 de enero 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) llevó a cabo una clase de box en sus instalaciones, ello como parte de las acciones orientadas al fortalecimiento de la salud física y el bienestar integral de su personal.

Sobre el particular se informó que dicha actividad fue implementada por la Coordinación de Previsión y Salud, y dirigida por el instructor Ismael Garnica, quien guio a las y los participantes en ejercicios enfocados en la activación física y el acondicionamiento corporal.

Durante la jornada, se destacó la importancia de incorporar la actividad física como una herramienta clave para prevenir enfermedades, reducir el estrés y fomentar hábitos saludables entre las y los servidores públicos de la institución.