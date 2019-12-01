Registran lluvia fuerte en San Juan del Río, Querétaro

Registran lluvia fuerte en San Juan del Río, Querétaro
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 23 de Agosto de 2025 a las 20:04:34
San Juan del Río, Querétaro, a 23 de agosto de 2025.- A través de un comunicado de prensa, la Dirección Municipal de Protección Civil de San Juan del Río informó que se registran lluvias clasificadas como fuertes, las cuales superan los 20 milímetros por hora.

Ante esta situación, exhortan a la ciudadanía evitar cruzar cauces o arroyos de manera peatonal o en vehículos, ya que el río puede tener la suficiente fuerza para mover objetos pesados.

De igual manera, piden reportar a la línea única de emergencia 9-1-1; cualquier situación de emergencia o riesgo a la línea única de emergencias 9-1-1 y mantenerse informada a través de los canales de comunicación oficiales.

