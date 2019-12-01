Asaltan y hieren con arma blanca a un taxista en la colonia El Vergel en Celaya, Guanajuato

Asaltan y hieren con arma blanca a un taxista en la colonia El Vergel en Celaya, Guanajuato
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 6 de Julio de 2026 a las 19:09:26
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Celaya, Guanajuato, a 6 de julio de 2026.- Un trabajador del volante fue víctima de un asalto resultando gravemente herido con arma blanca cerca del tianguis de los domingos en la colonia El Vergel.

El reporte sobre una persona lesionada fue recibido poco antes de las 17:00 horas de este lunes. 

La llamada provocó el despilegue de unidades policiacas y socorristas de Cruz Roja, quienes acudieron al bulevar Adolfo López Mateos esquina con Emeteria Valencia de la zona centro de Celaya, hasta donde pudo llegar el afectado 

A pesar de que no hay mayor información, solo trascendió que el conductor de un taxi se encontraba trabajando por la zona del tianguis cuando fue asaltado, mismo que pidió ayuda a las autoridades a través de la línea de emergencia 911, sin embargo alcanzó a llegar sobre el bulevar en dónde recibió los primeros auxilios y fue trasladado a un centro médico en estado grave.

El suceso fue notificado a la Fiscalía Regional quienes se encargarán de esclarecer los hechos , ya que hasta el momento se ignora la mecánica de lo sucedido.

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