Habilitan un carril en la Autopista Siglo XXI tras deslave cerca del Puente Infiernillo

Habilitan un carril en la Autopista Siglo XXI tras deslave cerca del Puente Infiernillo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Julio de 2026 a las 18:49:44
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Arteaga, Michoacán, 6 de julio de 2026.- Autoridades restablecieron la circulación de manera parcial en la Autopista Siglo XXI, luego del deslave registrado en el kilómetro 250, en el tramo Nueva Italia-Lázaro Cárdenas, cerca del Puente Infiernillo.

El derrumbe fue provocado por las fuertes lluvias que se presentaron en la región, las cuales ocasionaron que tierra, lodo y rocas invadieran la carpeta asfáltica. Debido a esta situación, las autoridades cerraron de forma preventiva la circulación, así como las plazas de cobro de Las Cañas y Feliciano.

Después de varias horas de trabajos para retirar el material, fue habilitado un carril para permitir el paso de vehículos. Sin embargo, la circulación se mantiene de forma intermitente mientras continúan las labores de limpieza y se evalúan las condiciones de seguridad en la zona.

Asimismo las autoridades no reportan personas lesionadas ni daños a vehículos como consecuencia del deslave, de igual manera, hicieron un llamado a los automovilistas a conducir con precaución, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal, debido a que las lluvias continúan y persiste el riesgo de nuevos derrumbes.

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