Refuerzan seguridad en El Marqués: entregan nuevas unidades y presentan 35 policías

El Marqués, Querétaro, a 17 de septiembre del 2025. —Como parte de la estrategia integral para fortalecer la seguridad en el municipio, el presidente municipal Rodrigo Monsalvo Castelán encabezó la entrega de tres nuevas unidades vehiculares y la presentación de 35 elementos operativos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), con el objetivo de garantizar entornos más seguros para las familias marquesinas.

Durante la ceremonia, Monsalvo Castelán destacó la incorporación de 22 nuevos policías de proximidad en el primer año de su administración, así como el crecimiento de la figura de Agente de Seguridad Auxiliar, que suma ya 174 elementos.

“Nos acercamos a la meta de incorporar 200 agentes auxiliares durante esta administración. Porten sus insignias con honor y trabajemos juntos para defender El Marqués y Querétaro”.

Detalló que los nuevos elementos cuentan con más de mil 200 horas de formación impartidas por el Centro de Capacitación, Formación e Investigación para la Seguridad del Estado de Querétaro, además de entrenamiento en operaciones tácticas urbanas por parte de instructores del grupo especial COPES de la Policía Nacional de Colombia.

“Como parte del fortalecimiento logístico, se entregaron dos vehículos todoterreno y un autobús para traslado de personal, con una inversión municipal superior a los 4.4 millones de pesos. Desde el inicio de la administración 2024–2027, se han sumado 22 radiopatrullas, 9 motopatrullas y 24 cuatrimotos, lo que representa un incremento del 45% en el parque vehicular de la SSPM”.

Refirió que, gracias al despliegue táctico y la coordinación con las Fiscalías Estatal y Federal, la SSPM detuvo a 101 personas por delitos contra la salud; el traslado de 3 mil 520 individuos a juzgados cívicos por faltas administrativas; se capturó a 79 personas con órdenes de aprehensión vigentes; se puso a disposición a 534 personas por diversos delitos y se ejecutaron 64 diligencias de cateo en colaboración interinstitucional.

“En materia de aseguramientos, se han confiscado 55 armas de fuego, 884 cartuchos y más de 14.5 kilogramos de sustancias ilícitas, principalmente metanfetamina; además, se han recuperado 258 vehículos robados, incluyendo 103 unidades de transporte de carga, con un total de 650 toneladas de mercancía recuperada”.

Estas acciones, dijo, han contribuido a una reducción del 8 por ciento en la incidencia delictiva en el municipio, consolidando un modelo de seguridad más eficiente, cercano a la ciudadanía y alineado con los tres niveles de gobierno.