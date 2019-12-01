Fiscalía detiene a presunto coautor del homicidio de funcionario de JAPAMI en Irapuato

Irapuato, Guanajuato, 10 de abril de 2026.– La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó la detención de Ramón “N”, identificado como presunto coautor en el homicidio de Roberto “N”, quien se desempeñaba como director de la Junta de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Irapuato (JAPAMI) y anteriormente había encabezado la JUMAPA en Celaya.

El crimen ocurrió el pasado 26 de marzo de 2026 en el municipio de Irapuato, cuando la víctima se trasladaba a bordo de su camioneta y fue atacada con disparos de arma de fuego. De acuerdo con las indagatorias, el detenido habría sido quien accionó el arma durante la agresión.

La captura fue resultado de trabajos de investigación realizados por la Fiscalía estatal, los cuales, señalaron, se llevaron a cabo bajo los principios de legalidad y respeto al debido proceso, con el objetivo de esclarecer los hechos y garantizar justicia.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó los datos de prueba y solicitó la vinculación a proceso del imputado; sin embargo, la defensa pidió la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica.

En tanto, la autoridad judicial determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la cual permanecerá vigente mientras se resuelve el proceso legal del acusado.

La audiencia continuará el próximo 15 de abril de 2026, fecha en la que se definirá si el detenido es vinculado a proceso. La Fiscalía reiteró su compromiso de mantener las investigaciones con apego a la ley y en favor de la sociedad.