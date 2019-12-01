Refuerzan operativo en Zacatecas tras hallazgo de 10 personas sin vida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Julio de 2026 a las 18:27:35

Ciudad de México, 18 de julio de 2026.- El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que mantiene coordinación con el Gobierno de Zacatecas y la Fiscalía General de Justicia del estado tras el hallazgo de 10 personas sin vida en los municipios de Morelos, Pánuco y Sain Alto.

A través de un comunicado, las autoridades señalaron que se realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Asimismo, indicaron que fue reforzado el despliegue operativo en la zona con la participación de corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

El Gabinete de Seguridad agregó que continúan los trabajos periciales para la identificación de las víctimas, así como las diligencias ministeriales necesarias como parte de la investigación.

Finalmente, aseguró que los responsables serán llevados ante la justicia y reiteró que no habrá impunidad.