Detienen a dos hombres con cerca de 10 kilos de estupefacientes en Morelia

Detienen a dos hombres con cerca de 10 kilos de estupefacientes en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Julio de 2026 a las 20:33:09
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Morelia, Michoacán, 18 de julio de 2026.- En posesión de cerca de 10 kilos de marihuana, dos sujetos fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil y la Policía Morelia.

Al respecto, se informó que las autoridades policiacas fueron alertadas de que de una maleta que era transportada a bordo de un camión de pasajeros provenía un fuerte olor a marihuana.

Con base en lo anterior, agentes de ambas corporaciones implementaron un operativo que derivó en la detención de los dos individuos y el aseguramiento de 40 paquetes que contenían la droga, con un peso aproximado de 10 kilogramos.

Finalmente, los detenidos y el enervante asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.

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