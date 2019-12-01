Repartidores bloquean el Libramiento Sur de Morelia para exigir justicia por joven fallecido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Julio de 2026 a las 20:15:45

Morelia, Michoacán, 18 de julio de 2026.- Motociclistas repartidores de las plataformas Uber Eats y DiDi realizaron este sábado un bloqueo sobre el Libramiento Sur de Morelia para exigir justicia por la muerte de Daniel R., de 20 años de edad, quien perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido el viernes.

La movilización reunió a entre 80 y 100 repartidores, quienes cerraron los carriles en dirección de la salida a Quiroga hacia la salida a Pátzcuaro, lo que ocasionó importantes congestionamientos y obligó a implementar un operativo vial.

Asimismo, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), encabezados por el coordinador de Agrupamientos de Seguridad Vial, Fernando Virchi, desviaron la circulación hacia rutas alternas para reducir las afectaciones a los automovilistas.

De acuerdo con la información disponible, el joven repartidor conducía una motocicleta Vento Crossmax cuando se impactó contra una camioneta Hyundai Santa Fe que presuntamente se incorporó al Libramiento Sur desde la calle José María López Rayón.

En el mismo hecho resultó lesionado otro motociclista que viajaba en una unidad Pulsar 200, quien fue trasladado a un hospital para recibir atención médica tras chocar contra la parte trasera de la camioneta.

Por otro lado, la Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación para determinar las responsabilidades del accidente, mientras que los manifestantes demandaron que el caso sea esclarecido y que se castigue a quien resulte responsable.

Finalmente, las autoridades exhortaron a la población a utilizar vías alternas y atender las indicaciones del personal de Seguridad Vial, debido a que el bloqueo provocó afectaciones al tránsito en la zona.