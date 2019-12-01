Inglaterra se queda con el tercer lugar de la justa mundialista tras vencer a Francia

Miami, Estados Unidos, 18 de julio de 2026.- La selección de Inglaterra cerró su participación en la justa mundialista con una victoria de 6-4 sobre Francia, resultado con el que logró el tercer lugar del torneo en un emocionante encuentro disputado este sábado en el Hard Rock Stadium de Miami.

Los dirigidos por Thomas Tuchel, protagonizaron una gran primera mitad. Sin embargo, Francia reaccionó en el segundo tiempo en el que Kylian Mbappé y puso en aprietos a los ingleses.

A pesar de que Francia empujó, Inglaterra supo responder en los momentos clave para mantener la diferencia en el marcador y asegurar el tercer lugar, firmando así su mejor actuación mundialista desde 1966. El conjunto británico dejó una imagen positiva tras la amarga eliminación sufrida en semifinales frente a Argentina.

Por su parte, Francia se despidió del torneo con una derrota en un encuentro que marcó el cierre de su participación, luego de haber caído previamente ante España en las semifinales. Mbappé volvió a ser uno de los protagonistas al incrementar su racha goleadora en el torneo, aunque su esfuerzo no fue suficiente para evitar la derrota de los galos.

Con este resultado, Inglaterra sube al podio del torneo al quedarse con el tercer puesto, mientras que Francia concluye su participación en la cuarta posición, poniendo fin a su camino en la justa mundialista.