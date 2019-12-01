Lunes 20 de julio, se darán a conocer resultados del examen de admisión a la UMSNH

Morelia, Michoacán, 18 de julio de 2026.- El próximo lunes 20 de julio se darán a conocer los resultados del examen de admisión de la segunda Convocatoria de Nuevo Ingreso de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), adelantó el secretario Académico, Antonio Ramos Paz, durante el encuentro que autoridades nicolaitas sostuvieron con madres y padres de las y los aspirantes.

Al dirigirse a las mamás y papás, el funcionario aseguró que los jóvenes presentaron su evaluación en las mejores condiciones, con equidad y con apego a todos sus derechos.

La Universidad Michoacana, añadió, es su casa, muchas gracias por confiar en nosotros, por confiar en esta institución centenaria que tiene mucho pasado, mucho presente, pero sobre todo mucho futuro.

Explicó además que están dadas todas las condiciones para que el próximo lunes a las 10:00 horas se den a conocer los resultados del segundo examen de nuevo ingreso, para que quienes resulten promovidos y promovidas puedan comenzar con su proceso de inscripción para estar en condiciones de comenzar el día 10 de agosto con el Ciclo Escolar 2026-2027.

En su turno, el director de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, Francisco Elías Vargas Merino, manifestó su satisfacción de ver a las madres y padres de familia acompañando a sus hijas e hijos, “esta es una segunda etapa que tenemos para que los jóvenes puedan ingresar a la Universidad Michoacana porque creemos firmemente que la juventud no debe quedarse sin estudiar, así es que es muy importante que ellos se preparen porque son el futuro de México”.

En representación de las Casas del Estudiante, el alumno Diego Iván Villa Zarco, explicó que la UMSNH cuenta con 35 casas enfocadas en apoyar a quienes no puede continuar con sus estudios por falta de recursos económicos, compartió que dichos espacios ofrecen hospedaje durante toda la carrera, alimentación diaria, círculos de estudio, “y una bonita comunidad que se basa en el respeto y el compañerismo, además contamos con actividades deportivas y eventos culturales, respaldadas siempre por nuestras autoridades universitarias”.