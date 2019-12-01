Hallan a un hombre sin vida sobre el camino a El Caracol, en Villa Madero

Hallan a un hombre sin vida sobre el camino a El Caracol, en Villa Madero
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Julio de 2026 a las 19:12:36
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Villa Madero, Michoacán, 18 de julio de 2026.- El cuerpo sin vida de un hombre, el cual presentaba huellas de violencia, fue localizado sobre el camino que conduce de Villa Madero a la comunidad de El Caracol.

Al respecto, se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en dicho lugar se encontraba tirado el cuerpo de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes tras confirmar el reporte solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido, se constituyó en el lugar personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), cuyos agentes dieron fe del levantamiento del cuerpo, el cual presentaba huellas de violencia.

Finalmente, los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de las diligencias de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Detienen a dos hombres con cerca de 10 kilos de estupefacientes en Morelia
Repartidores bloquean el Libramiento Sur de Morelia para exigir justicia por joven fallecido
Hallan a un hombre sin vida sobre el camino a El Caracol, en Villa Madero
Refuerzan operativo en Zacatecas tras hallazgo de 10 personas sin vida
Más información de la categoria
Inglaterra se queda con el tercer lugar de la justa mundialista tras vencer a Francia
Mueren dos soldados estadounidenses por ataque iraní a base en Jordania; hay otro militar desaparecido
Habitantes de Opopeo se manifiestan para exigir localización de menor desaparecido
Lunes 20 de julio, se darán a conocer resultados del examen de admisión a la UMSNH
Comentarios