Hallan a un hombre sin vida sobre el camino a El Caracol, en Villa Madero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Julio de 2026 a las 19:12:36

Villa Madero, Michoacán, 18 de julio de 2026.- El cuerpo sin vida de un hombre, el cual presentaba huellas de violencia, fue localizado sobre el camino que conduce de Villa Madero a la comunidad de El Caracol.

Al respecto, se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en dicho lugar se encontraba tirado el cuerpo de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes tras confirmar el reporte solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido, se constituyó en el lugar personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), cuyos agentes dieron fe del levantamiento del cuerpo, el cual presentaba huellas de violencia.

Finalmente, los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de las diligencias de ley.