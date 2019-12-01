Habitantes de Opopeo se manifiestan para exigir localización de menor desaparecido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Julio de 2026 a las 12:48:38

Salvador Escalante, Michoacán, 18 de julio de 2026.- Habitantes de Opopeo mantienen bloqueado el acceso a la comunidad, perteneciente al municipio de Salvador Escalante, Michoacán.

Los incoformes se reunieron para exigir la localización de un menor de edad que presuntamente se encuentra desaparecido.

Desde la mañana del 18 de julio, los manifestantes impiden el paso de vehículos como medida de presión para solicitar una pronta respuesta de las autoridades en las labores de búsqueda.

Cabe señalar que, al corte de esta edición no se han dado a conocer mayores detalles sobre la desaparición del menor.

Por lo anterior, see recomienda a los automovilistas tomar vías alternas y extremar precauciones al circular por la zona.