Habitantes de Opopeo se manifiestan para exigir localización de menor desaparecido

Habitantes de Opopeo se manifiestan para exigir localización de menor desaparecido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Julio de 2026 a las 12:48:38
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Salvador Escalante, Michoacán, 18 de julio de 2026.- Habitantes de Opopeo mantienen bloqueado el acceso a la comunidad, perteneciente al municipio de Salvador Escalante, Michoacán.

Los incoformes se reunieron para exigir la localización de un menor de edad que presuntamente se encuentra desaparecido.

Desde la mañana del 18 de julio, los manifestantes impiden el paso de vehículos como medida de presión para solicitar una pronta respuesta de las autoridades en las labores de búsqueda.

Cabe señalar que, al corte de esta edición no se han dado a conocer mayores detalles sobre la desaparición del menor.

Por lo anterior, see recomienda a los automovilistas tomar vías alternas y extremar precauciones al circular por la zona.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Suman 8 detenidos por red de huachicol fiscal ligada a Ernesto Ruffo; hay otros 17 sospechosos
Hallan cadáver en la Santos Degollado, de Celaya, Guanajuato
Identifican a motociclista que perdió la vida en la Hermanos López Rayón, en Morelia
Detienen al líder del Consejo Indígena de Guerrero por homicidio
Más información de la categoria
Dan 3 años de cárcel a adolescente asesino de dos profesoras en Lázaro Cárdenas, Michoacán; deberá pagar 3 millones como reparación 
Michoacán: Buscan sancionar a críticos del Gobierno de Apatzingán por difundir en redes agresión a regidora por funcionario de la alcaldesa Fanny Arreola
Jueves violento vivió Michoacán; 11 homicidios, tres mutilados
Alcaldes respaldan desaparición de policías municipales en Michoacán, asegura Segob
Comentarios