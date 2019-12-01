Refuerzan Coepris y Sistema Penitenciario vigilancia sanitaria en centros de reclusión

Refuerzan Coepris y Sistema Penitenciario vigilancia sanitaria en centros de reclusión
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2026 a las 18:23:27
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Morelia, Michoacán, 9 de octubre de 2026.- La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) firmó un acuerdo de colaboración con la Coordinación del Sistema Penitenciario de Michoacán, a fin de implementar un esquema permanente de prevención, vigilancia y mejora continua en la higiene e inocuidad alimentaria dentro de los centros penitenciarios del estado.

La Coepris brindará acompañamiento integral y asesoría técnica especializada enfocada en el manejo higiénico de alimentos y bebidas, la calidad del agua para consumo humano y la correcta gestión de residuos biológico-infecciosos y peligrosos. Asimismo, supervisará el control de medicamentos y dispositivos médicos, junto con la implementación de medidas efectivas para la prevención y control de plagas en las instalaciones.

Por su parte, la Coordinación del Sistema Penitenciario otorgará las facilidades requeridas dentro de sus instalaciones al personal de Coepris para llevar a cabo jornadas formativas, inspecciones de muestreo y seguimiento preventivo. Con ello, se capacitará continuamente al personal penitenciario en materia de seguridad e higiene laboral.

Estas acciones conjuntas permitirán consolidar entornos operativos sanos, preventivos y normativamente regulados, garantizando la protección a la salud tanto de las personas privadas de la libertad como de sus familias y del personal que labora en dichas instituciones.

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